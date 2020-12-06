北市動物保護處於今年補助台灣海洋環境教育推廣協會辦理一系列有趣的推廣活動「森林是海洋的戀人」計畫，從9月到11月底辦理兩場公開戶外活動與在台北市忠孝國小、永吉國小舉辦兩場到校推廣，邀請海洋生物專家分享他們多年來的觀察，一起來了解各種海洋生物在大海中的生存規則。

動保處表示，自然環境中的森、川、里、海、岸等，每個環境都息息相關，每一個都必須健康的妥善運作，整體環境才有良好的可能，生存在其中的所有生命才有機會好好生存。

動保處指出，這次計畫以兩種不同形式辦理活動，10月與11月針對公眾舉行兩場次的戶外實地踏查，帶領學員特別由流經台北市的淡水河上游-內雙溪，由森林生態系開始逐一介紹，食物鏈的能量流轉與落葉歸根後的腐植土，經由雨水開始往河川中、下游運輸，不僅滋養了每一吋的土地，也在最後匯流出海時，帶來海洋中的微細藻類生長最需要的營養鹽，使所有的海洋生物能有穩定的食物來源。

此外，整個行程包含上(內雙溪上游-壁溪步道)、下(關渡自然公園)游的在地深度生態導覽，活動當天邀請各領域專業講師們分享相關經驗與知識，除了讓民眾能夠知道在地生態的多變與奧妙外，也傳達各種生物的存在與價值，都是維持環境平衡重要的因子，更以新聞時事話題加強民眾印象。

活動6小時，參與民眾過程中非常投入，在活動圓滿結束後，也鼓勵主辦單位，希望以後能有更多這樣的機會帶領民眾走出戶外實地踏青，體驗森、川、里、海。

另外辦理兩場次的校園推廣演講，過程中讓學生了解河川上游的森林若遭到破壞了，連帶影響的將不只是森林當地的生物，而是整個由上、中、下游到海洋。充分了解到不同的環境與生態皆環環相扣，學子們在演講過後皆能將自然的運作融會貫通，學會對環境懂得尊重、珍惜，進而保護生態。

臺灣海洋環境教育推廣協會秘書長郭兆偉表示，計畫希望透過各種教育的方式，傳達海環境的第一手的消息，讓國人更深刻的體會台灣森、川、里、海、岸環境的豐富與美好，培養更多海洋之子，喚起並建立海洋民族的自覺與自信，更認清仍需努力的方向，讓國人在對待環境上知所分寸，知所進退。

他強調，要用更多元的方式來認識我們生活的地球環境，在各種課程裡知識真的不是重點，重點是培養那顆尊重環境的心。

(中時 )