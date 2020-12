National TV games for the 2020-21 season:



Lakers - 16

Celtics - 14

Mavericks - 14

Pelicans - 14

Warriors - 14

Nets - 13

Bucks - 12

Clippers - 11

Heat - 10

76ers - 9

Suns - 9

Rockets - 7

Nuggets - 6

Blazers - 5

Jazz - 4

Raptors - 4

Grizzlies - 3



