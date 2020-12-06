National TV games for the 2020-21 season:



Lakers - 16

Celtics - 14

Mavericks - 14

Pelicans - 14

Warriors - 14

Nets - 13

Bucks - 12

Clippers - 11

Heat - 10

76ers - 9

Suns - 9

Rockets - 7

Nuggets - 6

Blazers - 5

Jazz - 4

Raptors - 4

Grizzlies - 3



(Via @basketballtalk ) pic.twitter.com/emlmFgZE9f — NBA Central (@TheNBACentral) December 5, 2020

《NBA Central》在6日貼出下個球季前半段各隊被列在全美直播的場次排名，結果尋求衛冕的湖人以16場排在首位，再次證明他們的高人氣，塞爾提克、獨行俠、鵜鶘與勇士則以14場並列第2，不過竟有7支球隊連1場直播都沒排到。

擁有「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯兩大球星的湖人，會如此受到轉播單位青睞，可說實至名歸，畢竟他們在新球季除了瞄準隊史第18冠，更在今年休兵期間積極補強，包含麥修斯、薛洛德、哈瑞爾與馬克蓋索等人都已投靠。

可憐到連1場全美直播場次都沒有的7支NBA球隊，分別是騎士、國王、魔術、活塞、馬刺、雷霆與巫師，其中比較令人感覺詫異的是巫師，因為他們才獲「忍者龜」韋斯布魯克加盟，與畢爾的組合很具噱頭，或許是轉播單位來不及更改。

其實比起1場全美直播場次都沒有，只獲得1場全美直播的5支球隊也沒好到哪去，這5隊分別是公牛、老鷹、黃蜂、尼克與灰狼，其中獲得隆多、波達諾維奇、賈林納利、鄧恩等好手加盟的老鷹，新球季確實值得期待，可惜轉播單位並不這樣想。

(中時 )