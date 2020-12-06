位在晶華酒店B1的台北米其林一星餐廳〈impromptu〉推出全新的冬季菜單了，主廚Paul李皞用了田雞、角蝦、鰹魚、帝王蟹、乳鴿、豬蹄等食材入饌，並以Roquefort羊奶藍霉起司、自製風乾鰹魚粉、釀酒用的未成熟酸葡萄壓汁verjus等材料為菜餚賦味。同時，自本季開始Paul請本在外場服務的林江鴻出任餐廳侍酒師，與調酒師林俊興分工針對菜餚風味，設計搭配佐餐用的紅白酒單與雞尾酒單，以和諧到位的餐酒搭配為客人傳遞更愉悅的用餐體驗。
此外，〈impromptu〉本季全新的tasting menu，Paul也將副主廚Adam邱奕承主導設計的兩道菜式列入菜單，同時更讓客人可加價享受以現刨義大利阿爾巴白松露賦味的〈栗子南瓜義大利餃〉。Paul說，「換菜單，不只是為客人，更是為了和自己一起打拚工作的夥伴」。Paul更語重心長地指出，他很擔心年輕後進廚師，愈來愈不識「正統的義法菜餚究竟是什麼？」。所以，Paul決定每一季都會設計至少一道傳統道地菜餚，藉此教育夥伴「何謂經典」，以達傳承目的。
Paul並不是杞人憂天。
台灣的正統法菜餐廳原本就少，近年西式餐飲市場則以供應套餐為主的餐酒館或Bistronomy為主流。為了「體現在地」，這類餐廳更搭配「藝創」列車，在菜單中融入了更多台灣元素，甚至刻意彰顯「台魂」或「台味」，這股潮流並蔚為食尚。
以套餐為主的餐廳，每季菜式不到20道，年輕新廚所學本就有限，若菜式一股腦只求創新，這樣的發展，讓Paul擔心年輕廚師「離傳統愈來愈遠」，而年輕後輩廚師一味地追求前衛、創新，或是僅以台味掛帥，則更讓在國外接受完整西餐廚藝訓練的Paul憂心，到最後台灣年輕西廚甚至「不識正統」。
「不是什麼菜都適合搭配白松露！」，Paul舉〈impromptu〉本季推出〈粟子南瓜義大利餃〉這道菜為例指出，白松露不適合加熱烹煮，品味的是那獨特的氣味，而他過去受的訓練與經驗中，以蛋、雞、義大利麵或燉飯這類菜餚與白松露最速配，「菜一上桌就刨白松露是不對的」。
〈栗子南瓜義大利餃〉不只是〈impromptu〉 用來讓客人品味當令歐陸傳奇食材美味的經典菜餚，Paul也藉由這道菜餚讓與他一起工作的夥伴，了解如何挑選白松露、白松露大小的差異。事實上，過去一年，Paul已藉由類似出新菜的方式，讓工作夥伴認識並學習傳統法菜大廚熟調料理兔肉、羊肩，甚至炒蛋的做法。「炒蛋」？是！即使是炒蛋，其實都有學問。
讓副主廚Adam參與主導設計菜餚，展現了Paul提攜後進的大器與苦心。「每個廚師都想展現自己的風格，走出自己的路」，Paul語重心長地表示，〈impromptu〉開業迄今，自己已主導研發設計了超過百道菜餚，「應該給同事表現的機會和舞台」。Paul說，〈impromptu〉每季更換菜單，他都會讓同仁參與創作，「給同仁機會，大家才會做足準備」。這一季菜單中的〈乳鴿〉和〈豬油拌麵〉，就是Adam的創作。
在〈impromptu〉用餐，點酒的客人比例很高，原因是Paul認為「以酒佐餐」本是西方很重要的飲食文化，所以〈impromptu〉並沒有將酒的價格訂得很高，以調酒佐餐、一套6杯只要980元，以6杯紅白酒與汽泡酒佐餐，一套1580元。而調酒師和侍酒師調製的雞尾酒或選出的紅白酒款，與菜餚都很速配，讓客人得以享有歡快愉悅的用餐體驗。Paul覺得，「完整且開心的用餐體驗很重要」。他說，現在〈impromptu〉的氛圍是自己想要的。
〈impromptu〉本季菜單食材較過往明顯升級，同時菜單中雖中仍有「中式味道」，但比例不像上一季那麼高。Paul表示，菜單中如果少了「中式味道」，客人會覺得「了無新意」；但如果「中式味道」多了，客人覺得「不像吃西餐」且「感覺被卡油了」。而經過重新配置的本季菜單，我試吃後的心得是：更Fine、且更高級了。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。