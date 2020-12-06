南投清境農場「綿羊秀」遭動保團體批評戲謔、粗暴，要求終止，有民眾隨即在國發會常設的「公共政策網路參與平台」發起連署要終止，近日達標5000人附議門檻，退輔會主委馮世寬對此表示「荒謬」。民進黨立委何志偉強調，這個連署的本質是有沒有愛護動物，而不是要不要剃毛，如果有虐待動物，肯定砍預算。

動保團體發起「終止綿羊秀表演」，連署近日跨過60天內5000人附議的門檻，而該平台規範，若達連署門檻，政府部門必須有所回應。

馮世寬4日受訪時對此表示荒謬，何志偉則在臉書表示，若體感溫度來到40度的時候，還穿一件大毛衣在身上，那也是虐待動物，這個連署過程當中，其實本質跟道德制高點，講的是有沒有愛護動物，而不是要不要剃毛。

國軍退除役官兵輔導委員會主任委馮世寬。（圖／本報系資料照）

如果真有虐待動物，何志偉對5000名連署的民眾承諾，「明年對他們預算，肯定砍到它們唏嘻哩嘩啦的好不好」。

網友表示，「每次一下雨看到綿羊在淋雨，真的很不捨」，不過大部分的人卻不以為然，「難道不表演，綿羊就不用剃毛，連署的是頭殼撞到嗎」「重點是有違法嗎？還是你單純的自己不喜歡，拿預算去威脅到底是為了什麼，看不懂你的論調」「那些人都不要剪頭髮好了，支持5000人連署人員不理頭髮」。

連署內容指出，清境綿羊秀由「牧羊犬趕羊」及「剃羊毛」兩個橋段組成，工作人員一聲令下，牧羊犬在草原上追趕成群的綿羊，看似稀奇卻十分殘忍，過程總有綿羊落單，就會遭牧羊犬鎖定追趕，使得綿羊驚恐的急跳腳或一頭撞上鐵欄。此外，「剃毛秀」時，工作人員拎起綿羊，粗魯掰開綿羊嘴巴「看牙齒」戲謔，又將其壓制在地上剃毛，還把羊毛當「假髮」放在羊頭上，引得全場哄堂大笑，而清境農場為公有事業，又是親子遊憩場域，相關單位應展現尊重生命教育的決心，立即終止綿羊秀。

何志偉表示，如果真有虐待動物，明年肯定砍預算。（圖／摘自何志偉臉書）

(中時新聞網)