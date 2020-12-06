藝人羅志祥日前才預告明年將推出音樂作品重新出發，網路卻流出疑似羅志祥助理的私訊對話，抖出羅志祥與網美們有親密關係，即便助理反駁帳號遭盜用、已報警處理，其中一名網美身分仍被起底，粉絲數大量飆升，雀躍地回應友人。

羅志祥助理爆料主任（羅志祥）跟某網美發生關係，「她一開始跟主任打得滿火的，每周都一定會做一次，後來出事後比較少聯絡，直到最近又扒著主任」，並向對方表示「有錢幹嘛不蹭，反正主任單身」。內容曝光後，再度震撼網友三觀，也好奇該名網美的身分。

疑似羅志祥助理私訊遭流出。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）

網友發揮柯南的精神，神到其中一名網美的instagram，留言馬上被攻陷，「一個禮拜一次，你有沒有去檢查過了？」、「是不是很期待主任的空中泳池？」而她的粉絲人數也直線成長，目前來到1.4萬，網美的女性友人笑虧：「也漲太多粉了吧！」她也親回：「哈哈哈哈哈哈哈哈」心情看似不受影響。

網美因羅志祥成名，親自回了8個哈。（圖／翻攝該名網美IG）

由於對話中還有提起另一名網美，且受到羅志祥的單獨邀請，只是因為殺出程咬金才作罷，被眾多網友好奇她的真實身分，就算羅志祥助理緊急止血，仍阻止不了熱議。

(中時新聞網)