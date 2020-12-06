14歲就成為夯綜藝《我愛黑澀會》班底的女星斯亞，當年用綽號「糖果」當藝名的她，如今已是27歲小女人，風格從甜美俏皮變成時尚性感，經常受到綜藝節目、各大活動邀約，她也常在社群分享生活，近日她開心分享自己穿著6位數名牌大衣的美照，沒想到被酸民大嫌特嫌，斯亞不忍了，截圖公開回嗆。

斯亞前天(12/4)在IG貼出一系列秋冬美照，她穿著國際精品品牌駝色大衣入鏡，表示人生買的第一顆精品包就是該品牌，沒想到竟然有這一天能受邀來看品牌新品秀，讓她無限感慨「所以這個世界有無限的可能，請相信自己。相信一切美好的事物都可能會發生」。

照片中，斯亞穿了一身古典蕾絲長袖洋裝配白色大腿長靴，讓身材嬌小的她，比例顯得更好，就用這一身服裝去搭配品牌新款駝色長大衣，翻領是跳色的深藍底經典品牌logo圖騰，顯得經典又帥氣，而斯亞試穿的這件大衣，官網標價為19萬，沒想到斯亞穿搭如此名貴的服飾，卻被網友酸說「像孝服」。

斯亞回嗆酸民。(翻攝自斯亞IG)

斯亞聞言氣炸，截圖網友私訊公布出來，公開回嗆：「說品牌設計像孝服，是多有禮貌？」，對方狡辯「我只是說它像，又沒說它是」，被斯亞神回：「你看起來像酸民，但我又沒有說你是，是這樣嗎？」，痛批對方應該先檢討自己而不是雙重標準，遑論其實多數網友，都說大衣很好看，斯亞穿很適合。

(中時新聞網)