一名網友昨天下午發文說在北巿陽明大學聽到槍聲，還聽見警察喊「不要動、趴下」，引起網友們一陣恐慌，結果這篇文竟釣出北投區永明派出所所長親自回應，讓網友們驚呼原來所長也會上PTT，「所長親自下海看版了」、「長官好」、「哇是鴿子！大家推文給我放乾淨點」、「所長好認真阿」！

這名網友昨天下午在PTT爆料，他在陽明大學停車場正要開車離開時，突然聽見巨大聲響，還有警察大喊「不要動 ！趴下」，接著聽到疑似槍聲的巨大聲響，讓他嚇到PO文「有人知道發生什麼事情嗎？」

當天晚上，一名自稱是永明派出所所長的版友發文，回應關於陽明大學傳槍響的案件，表示經過調查派出所皆未接獲報案，電話詢問校方及訪查周邊里民，也都表示沒有發生任何狀況，「如您發現任何治安事件，請您即刻撥打110報案，感謝您對本轄治安之關心！」

對此，網友們看到真的所長出來了都嚇呆，紛紛留言：「推，真警察！」、「這也太酷惹」、「這個是真的？」、「所長上班時間上批踢踢喔」、「所以國家安全(監控)網早就成形了」、「以後直接線上檢舉XD」、「原來版上真的有鴿子」

還有人發現，原來所長的ID疑似就是身分證字號，「這id跟身份證字號好像喔」、「為什麼要用身分證字號當ID」、「看發文紀錄應該是真的警察拉」、「警察現在連PTT都有帳號了」。

(中時新聞網)