受到這波強勁東北季風影響，台東蘭嶼己經12天停航，造成島上物資出現短缺，縣府一早緊急協調海巡載運物資，解決燃眉之急。（蔡旻妤攝）

受到這波強勁東北季風影響，台東蘭嶼己經12天停航，造成島上物資出現短缺情況，部分國中小學營養午餐的菜和瓦斯，都己嚴重不足，台東縣府一早緊急協調海巡隊載運物資，還包括島上獨居老人所需的藥品和食物，解決燃眉之急。

一早停泊在台東富岡漁港的百噸海巡艇上，大批隊員就忙著搬運物資上船，除了有米、蔬菜、肉類等食品，更重要的是1瓶又1瓶的瓦斯桶，這些全都是緊急要運送到蘭嶼的物資，除了民生必需品，還有島上獨居老人的食物和藥品，希望能解決島上目前缺糧缺藥的困境。

受到強勁季風影響，行駛台東富岡到蘭嶼的貨輪、客輪停航12天，造成島上出現缺糧危機，其中以4所國小和1所完全中學問題比較嚴重，除了營養午餐沒食物煮之外，連瓦斯都己經斷貨。

加上7日學校就上課，擔心斷炊，縣府連夜協調台東海巡隊，6日上午緊急用警艇運往蘭嶼，海巡隊也調派最大的船艇，1次將大部份物資運抵，海巡隊長說，早上海上風浪會轉小，趕空檔船艇在10點前出發可以順利抵達。

好消息是，預估7日風浪會轉小，前往蘭嶼的客輪會加開船班，至於停航5天的綠島，下午客輪會加開，同樣運補相關物資。

(中時 )