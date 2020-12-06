水土保持與科技結合應用於VR設備進行防災體驗。（水保局台中分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市新社花海將於今天畫下句點，水保局台中分局與種苗改良繁殖場合作規劃「里山農村 智慧水保」主題展攤，期間也吸引眾多民眾前來進行遊戲互動，藉由活動辦理進行宣傳水土保持防災知識及推廣農村特色產業，廣受好評。

水保局台中分局表示，今年以台中公老坪的里山案例作為活動主題，宣達環境韌性、防減災及人與自然和諧共生等議題，隨著科技的發展將水土保持與科技結合應用於VR設備進行防災體驗，透過模擬土石流災害發生與應變，提醒民眾防災勝於救災。

同時也讓民眾及小朋友們穿上防災服變身小小防災專員參與闖關活動，藉由實地互動深刻體會水土保持與防災的重要性，獲取水保知識，也安排檔案應用申請服務宣導，透過展攤遊戲互動讓民眾免費索取公部門資訊資料與應用，來達到便民服務。

除水土保持知識及檔案應用服務外，展攤也藉由繪本、電子看板、扭蛋、打地鼠遊戲及DIY活動等，讓民眾間接認識不一樣的農村文化、黑翅鳶鼠害防治、荔枝產業農業循環運用等成果。

在農業推廣方面，今年持續邀請臺灣山守現農村再生發展協進會進行農特產行銷，展攤以「山守現」農村產業品牌進行展售，以守護農村、守護環境、守護希望為理念行銷推廣中台灣農村特色產品，要讓民眾直接選購具安心與健康的農村伴手禮！

民眾換上防災服變身小小防災專員。（水保局台中分局提供／陳淑娥台中傳真）

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