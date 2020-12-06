粉紅色的婦幼停車格，必須要申請婦幼停車證才能停，日前一名女子在雲林西螺服務區，見到一輛千萬賓利敞篷跑車停在婦幼停車格，車上卻沒有停車證，好心提醒車主，想不到對方竟回「那你檢舉吧我沒差」，蠻不在乎的態度，讓女子傻眼：「我不檢舉你還真對不起你了！」。

一名女網友在臉書社團《爆怨公社》發文，日前在雲林西螺服務區，見到一台千萬起跳的賓利敞篷跑車停在婦幼停車格，她提醒車主沒證不能停，對方表示「去上廁所」，女網友再說：「這樣會被檢舉」，車主竟回：「那你檢舉吧，我沒差」。

女網友聽了傻眼，心想「你都這樣說了，我不檢舉你還真對不起你了！」。她更表示，這當然不是錢的問題，而是有沒有想過會給別人帶來困擾？最重要的車主態度讓人難以忍受，若對方真的尿急馬上回來，女網友表示還能睜一隻眼閉一隻眼。怒轟賓利車主「在提升經濟能力前，請先提升素質和公德心」。

眾多網友看了也紛紛回應：「有錢人的觀念是，只要能用錢解決的問題都不是問題」、「有錢人是沒在看路上畫什麼線」、「都開到這種車了，罰單對他來說叫看不見的零錢」、「以後罰款依據車種價格來抽%數如何？」。

「可見車的等級並不等於主人的人」、「他缺的不是錢 缺的是道德」、「人不要臉就天下無敵了」、「賓利⋯⋯真是拉低好車的素質」、「不過 坦白說了～檢舉什麼的他都知道了，在人有三急的狀況下他就當付錢上廁所了吧！」。

根據2019年6月底上路的婦幼車格專用新法，只要家中有孕婦或6歲以下的兒童就可以申請婦幼停車證明，停在粉紅色的專用停車格。車輛若無出示婦幼停車證停放在婦幼車位，將開罰600至1200元。

(中時新聞網)