受新冠肺炎衝擊，國境遲遲未開，國內旅遊逆勢成長，許多登山團趁勢朝向商業團的方式經營，但也導致山難事件大幅增加，今年10月就發生旅客揪團登山遭丟包，險遭喪命的爭議，11月一名29歲的葉姓女子在參加商業登山團的過程中，則因脫隊迷路而不幸離世。台北市議員陳炳甫就呼籲，應該將商業登山團納入管理。

針對商業登山團所衍生的亂象，陳炳甫表示，「今天登山團朝向商業化發展並非壞事，但如果營運形態已接近旅行社，就應該以法律納管，保障團客登山的安全和權益，也維護永續的登山環境。」

中華民國山難救助協會表示，攀爬百岳時，若出現高山症的症狀，恐有致命的風險，如果民眾的體質未能適應海拔高度的氣壓及含氧量，高山症就容易發作。協會人員強調，高山症容易會有頭痛、反胃、胸口悶痛等症狀，輕微的症狀可以服藥，並應儘速移動到較低海拔的地方，若有肺水腫的症狀，則需要立刻送醫治療。

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(中時新聞網)