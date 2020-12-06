戲劇比賽台中市初賽(資料照)。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

「全國學生創意戲劇比賽台中市初賽」將於9日起至11日在台中市立葫蘆墩文化中心演奏廳展開，初賽內容包含傳統偶戲、現代偶戲及舞台劇三大類別，全市16組高、國中小參賽隊伍將同場比拚演技，台中市教育局歡迎民眾到場欣賞精彩好戲。

台中市政府教育局主辦「全國學生創意戲劇比賽台中市初賽」，初賽劇目由師生共同創作、練習，不論使用哪種方式呈現，都考驗參與學生團隊合作精神，加入燈光、配樂、服裝、道具、對白、肢體動作等不同元素，轉化成舞台上的精采畫面，結合多項美感教育，期待辛苦的成果獲得評審與觀眾肯定。

教育局表示，市府推廣美感教育多年，葫蘆墩文化中心也長期支持協助校園藝術活動，「全國學生創意戲劇比賽台中市初賽」自9日至11日舉行，邀請民眾給予參賽師生鼓勵。

教育局指出，比賽免費入場，歡迎民眾到場欣賞精彩好戲；另因應防疫，進入會場前將量測體溫並實施實名登記，請民眾配合。

戲劇比賽台中市初賽(資料照)。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

戲劇比賽台中市初賽(資料照)。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

(中時 )