看來「小皇帝」詹姆斯鐵了心要把湖人23號球衣讓給「一眉哥」安東尼戴維斯！根據《Yahoo Sports》資深記者海恩斯6日報導，詹皇坦承自己打算在新球季結束之後，把23號球衣讓給一眉哥，自己則是改穿6號球衣，擺明仍想「讓賢」。

其實去年夏天安東尼戴維斯宣布加盟湖人之後，詹姆斯就有打算把23號球衣改讓一眉哥穿，沒想到卻遭遇球衣廠商Nike的反對，畢竟當時他們已經大量製作詹皇23號湖人球衣，讓詹皇只好暫時作罷，一眉哥也只好穿上湖人3號球衣。

如今隨著新球季即將開打，這個更換背號的動作再次引發關注，迫使湖人官方只好發布新聞，強調詹姆斯與安東尼戴維斯仍會繼續穿上23、3號球衣，原因應該跟兩人意願無關，而是贊助廠商大量生產球衣與新冠疫情造成的影響較多。

不過詹姆斯現在都已提前放話了，等到打完下個球季之後，就打算正式改穿湖人6號球衣，而把湖人23號球衣讓給安東尼戴維斯，相信等到明年夏天應該可以大幅降低反對音量，詹皇過去在效力熱火與美國男籃期間，都是穿上6號球衣。

(中時 )