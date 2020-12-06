台鐵瑞芳至猴硐段4日發生大規模走山。（台鐵提供）

台鐵北迴線瑞芳至猴硐段4日發生大規模走山，導致路線中斷。台鐵雖全力搶修，不料崩塌土石量超乎預期，交通部長林佳龍今前往現場視察後改口，原定8日通車的時程，最快要等到13日才能恢復。

這場走山意外，幸虧台鐵人員警覺，事先阻擋列車通過，沒有釀成大難。不過由於連日大雨，施工進度相當緩慢，5日甚至遇到土石流，工程一度停擺，搶修斷斷續續。截至今日上午，僅清出約600立方公尺土石。

原定8日通車的規劃，現在最快要等到13日。（台鐵提供）

林佳龍今早到場視察，他表示，受天候、地形影響，初估已無法在8日搶修完畢，最快13日恢復通車。林佳龍4日下午在臉書發文，指根據空拍圖觀測，估計崩塌土石量約3800立方公尺；經不斷修正後，土石量高達1萬立方公尺。

北迴線中斷，前往宜蘭、花蓮、台東的列車也無法通行。台鐵目前的作法是，北部發車至瑞芳折返、花東發車至猴硐折返。交通部已要求公路總局協調北部、東部客運業者，全力投入疏運。

北迴線走山土石暴增2倍 林佳龍：通車延至12／13

(中時 )