桃園高速過彎 酒駕男自撞電線桿奪命

酒駕男駕黑車高速過彎 自撞電線桿奪命

酒駕奪命！38歲呂姓男子5日深夜駕車行經桃園蘆竹區南竹路三段時，高速過彎，失控自撞電線桿翻覆，強大力道連電線桿都應聲斷，車子也成一團廢鐵，男一度受困車內，消防員獲報到場破門救人，緊急送醫，但呂男仍傷重不治，抽血換算酒精濃度高達每公升1.2毫克，警方再度呼籲酒後不開車，並將加強肇事路段違規取締。

警方調查，38歲呂姓男子5日23時5分沿蘆竹區南竹路三段往富國路方向行駛，行經彎道時疑因車速過快，失控自撞路旁電線桿，強大撞擊力道車子當場翻覆，陷入路旁草叢中。

消防員獲報到場，發現路旁狼藉，車子幾乎成一團廢鐵，車頭、車頂和左側車門嚴重凹陷毀損，擋風玻璃和車窗也都碎成片片，受困車內的呂男早已失去生命跡象。

消防員緊急以破壞器材將爛成一團的車開縫，將呂男救出，緊急送醫，但呂男仍因全身多處骨折傷重不治，醫院對呂男抽血檢測，換算呼氣酒精濃度值高達每公升1.2毫克，遠超過酒測標準。

警方直言酒後駕車，害人害己，今日起也將把肇事路段列為加強交通執法重點路段，同時報請交通局進行交通工程改善勘查，檢討是否要增設或加強警告標誌等需要。

呂男的車被撞成廢鐵，一度受困車內。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

呂男的車被撞成廢鐵，一度受困車內。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

呂男的車被撞成廢鐵，一度受困車內。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

(中時 )