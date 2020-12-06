教育部國教署與原住民族委員會共同舉辦的第12屆「原住民族雲端科展」，為擴大參與規模，參加對象從原住民族中小學生擴大至高中生，除提高獎金，更新增「原生科學家高峰營」，預計邀請60組通過初審的師生參加。

教育部國教署與原民會依據《原住民族教育法》精神，強化科學教育與文化智慧探索的相關課程，鼓勵原住民族學生參加。「原住民族雲端科展」即透過雲端平台，以原住民族部落傳統知識、文化、環境生態及科學創新等為研究專題，利用資訊科技強化學習，期盼為原住民族傳統知識體系增添更多能量。

教育部表示，往年的「原住民族雲端科展」以各公私立國中小學生為主要對象，今年擴大為高級中等學校以下原住民族學生均可參加。符合資格的學生與指導教師（部落耆老、原住民籍家長或教師）且即日起至12月20日止都可組隊報名，通過初審的前60組師生還可免費參加分區辦理的高峰營活動。

教育部國教署表示，第12屆「原住民族雲端科展」預定110年1月21日起開始培訓，歡迎有志研究科學的全國公私立高級中等以下學校原住民學生、部落耆老及教師組隊儘速報名，名額有限，額滿為止。詳細資訊請上活動官網：https：／／icsf.ndhu.edu.tw／

第12屆「原住民族雲端科展」，參賽研究構想書審查通過後的師生須參加「原生科學高峰營」研習，研習時間為明年1月21日至2月5日。參加這項活動之隊伍，需於活動結束1週內繳交研究計畫書至少3頁；競賽過程需繳上傳至少3次研究周誌。明年7月進行實體科展發表，並舉行頒獎典禮。

(中時 )