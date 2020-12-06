30多歲越南籍女移工，曾與確診的印尼女移工（案688）同住，經中央流行疫情指揮中心通報47名同住移工全數召回採檢，其中該名女移工已在本月2日失聯，移民署4日晚間10時接獲衛福部通報，派出上百人全力追查，6日凌晨1時在北市萬華區查獲越南女移工，現場又發現另名女移工同鄉，2人均被送往檢疫所隔離。

指揮中心表示，失聯越南女移工上月13日入境，所附的3日核酸檢測均為陰性，入境後進入集中檢疫所，2次採檢均為陰性，28日到30日住在仲介公司安排的地點，30日前往新北市新店區雇主家，本月2日趁雇主外出後逃逸。

失聯女移工與染疫的印尼女移工（案688）同住宿舍，指揮中心通報47名移工召回採檢，其中越籍女移工自雇主家逃逸，移民署接獲通報後，緊急派出專勤隊上百人尋找，今凌晨查獲他投宿在另一名逃逸女移工住處，儘管越南女移工沒有發燒、咳嗽等染疫症狀，移民署仍將女移工、同鄉2人送往檢疫處所隔離。

(中時 )