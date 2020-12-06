別人家車庫當自己家就是狂。花蓮日前傳出一起民眾糾紛，一間民宿闆娘發現自家車庫停放一輛陌生車輛，卻聯繫不上車主，一氣之下便出招將自己的車停在該車後方堵死出口便出遠門，2日後該車車主現身後發現車移不出，竟在現場大鬧了一番，甚至動員警察出面調解。

民宿老闆娘控訴，3日晚間時發現有輛綠色的陌生車輛停放在她的車庫中，經調閱監視器才發現對方是在2日晚間7時將車駛入，早已經停了一天一夜，畫面中可見車主大方將私車塞入她的車庫中，事前未告知，僅留下手機號碼便瀟灑離去。

民宿老闆娘3日憤怒的在臉書社團《花蓮人》PO文揭惡行，內文寫道，「請問是有奪（多）大的勇氣！能直接把車停在別人家車庫一天一夜。姐姐我要上合歡山3天，那就等姐姐我回來在（再）幫你挪車！那麼愛停就停吧。」

透過民宿老闆娘發在社團的照片可見，陌生的綠車塞入車庫，老闆娘的紅車則霸氣的打橫停，毫不留情地堵死綠車唯一的出入口，若綠車想移出，勢必得像紅車尋求協助。

4日上午間，綠車的女駕駛現身想取車，卻發現車子遭紅車堵死，氣得往一旁民宿找人未果，一氣之下找到房東理論，兩人爆出激烈口角；老闆與老闆娘聞訊後趕回民宿，雙方喬不攏，更叫來警察協助處理。

據《東森新聞》報導，女駕駛取車時帶著另位男性，兩人一見到記者採訪時，該男甚至嗆聲自己是同業，揚言要讓對方上地方的報紙頭版；女駕駛被問及占用他人停車位的理由時，則喃喃自語地說，「我有留電話，想說圖個方便」。據悉，此案經調解，雙方達成和解，而民宿老闆娘並無提告打算。

(中時新聞網)