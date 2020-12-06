台鐵北迴線搶修困難 林佳龍：通車延至12／13

台鐵瑞芳至猴硐站間因連日豪大雨，4日上午發生大規模走山，東部幹線交通中斷，受到連日大雨影響，原先預估12月8日恢復通車日期，交通部長林佳龍今天一早8點到場視察後說：「因持續天雨土質鬆軟，導致搶修困難，他要求台鐵同仁務實評估全力搶修，安全第一，目前預估通車日期將延後到12月13日。」

林佳龍說，走山現場土方預估1萬立方公尺，昨天清運土方600多立方公尺，今天若順利，預估可以清運2000多立方公尺，預估還要3到4天完成清運工作，接下來還要架設鋼軌、電力桿，所以還要2到3天；預估恢復通車作業將要較原先通知的12月8日，延後1週到12月13日。

目前瑞芳至猴硐間雙線中斷停駛，台鐵全力搶通，並提醒現場同仁務必注意安全及保暖。

該路段屬正線，運轉調整為北部發車至瑞芳折返，花東發車至猴硐折返。公路總局協調北部及東部客運業者，全力投入本週末放假及收假的疏運應變。

(中時新聞網)