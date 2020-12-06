陳子璇2010年和補教名師在「國道喇舌」轟動一時，之後被扶正，走過許多風風雨雨的兩人，未料仍不敵身處兩地，今年初已離婚，現把重心轉往大陸補教事業的陳子璇，仍會不時透過社群分享近況，近日她憶起10年前的「補教人生」，親吐被譴責心聲。
陳子璇透露當時「補教人生」新聞一出，不僅成為讀者的喜好，新聞也每天上映，鍵盤俠、罵的人越多，對媒體更好，「但沒人會在乎主角能不能承受，也沒人會在乎這次主角又是誰」，反正為了生存，就是要順勢而上。
而那時的她傻傻接受採訪，因為上節目就能少點謾罵，因此她去了「2100全民開講」現場Live，製作單位跟她說主題是討論教學理念，結果去現場才發現，標題字幕全圍繞負罪、十字架、譴責，「他們是要現場審判我的」。
這讓陳子璇當場難過大哭，轉身走了說不錄了，結果主持人李濤親自追到電梯口，向她道歉拜託她留下，他會請同事修改，最後她心不甘情不願留下，但整場答非所問，之後她被騙去好幾次，10年過去她懂得、理解大家都要生存，「天底下沒有什麼所謂的絕對，換個角度看，不要怨天尤人，世界會更美好」。
(中時新聞網)
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