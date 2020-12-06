衛福部為支應健保給付，明年編列7322億元預算，比今年增加381億。而立院預算中心近期提出報告指出，台灣去年門診就醫次數超過90次，等於是每4天看1次病的人數，竟達3萬4281人，健保署也對此進行輔導，但經輔導後而減少就醫者，下降比率僅17％，只節省3.98億，顯現成效已鈍化，應檢討改善。

根據《健保法》第72條規定，為減少無效醫療等不當耗用保險醫療資源的情形，保險人應每年擬定改善方案，並報主管機關核定。而健保署為此也提出「深化民眾珍惜健保資源宣導」、「導正就醫觀念行為」、「精準審查，強化違規查處」、「利用雲端資料庫，避免重複檢查治療」等措施。

預算中心報告說明，衛福部自2013年起，就針對前一年門診就醫次數超過90次的國人進行輔導。從2018年起，輔導對象也排除了死亡、領有重大傷病卡及80歲以上長者。

換言之，自該年起，統計上已逐步剃除真正身體狀況不佳、有長期慢性疾病的國人。因此輔導個案的統計數字，也從2016年的4萬7254人，下降至2019年的3萬4281人。

但預算中心指出，從2016年至2019年，經輔導後願意減少就醫次數者，下降比率從20％降至17％，呈現微幅滑落，也沒有達到預期目標，健保署應盡快想出辦法解決。

(中時 )