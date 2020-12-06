「五年前的深夜，一陣劇痛讓我幾乎昏厥。」說起這段經歷，素有「珠寶詩人」稱譽的珠寶設計師曾郁雯，依舊難忘當時的痛苦。她在《57+1的鑽石人生》一書中提到，那時三個女兒一個負責開車，另外兩個一左一右架著痛哭流涕的她趕往醫院急診，「我真的就像一尊泥雕木塑的老佛爺，背部一定要保持直挺，不能有一點點角度，走路也只能一小步一小步緩緩移動。檢查之後發現從頸椎到腰椎、尾椎都有骨刺，只要骨刺壓迫到神經就痛不欲生」。

但是這個經驗卻讓曾郁雯深深反思，造成骨刺的原因除了身體及姿勢因素之外，其中隱含的人生包袱，也應該徹底檢視、覺悟放下，才能打磨出自己真正最好的樣子。以下是重點書摘：

之前因為單親媽媽的日子忙碌無比，身上永遠背著哆啦A夢百寶袋，要什麼有什麼，因為長骨刺，沉重的「媽媽包」只好換成輕便的後背包、高跟鞋換成平底鞋。

除了持續修練二十幾年的氣功，開始認真接受推拿，最重要的是逼自己要休息。

過度勞累的身體已經在抗議，尤其是不斷的出差、旅行，輾轉在不同機場、候機室等待、起飛、降落再等待、起飛、降落的日子多得嚇人，身體告訴我，不能再這樣下去。

幸好手機可以搞定很多事情，但一旦被快速發達的網路綁架，時間壓縮得更緊，幾秒鐘「已讀不回」就好像整個地球停止轉動，我的心還是沒有好好休息。

長骨刺之後又開始迎接更大的挑戰，因為更年期引起的睡眠障礙及肥胖障礙，一覺醒來好像全世界都在跟你作對，怎麼睡都睡不著，怎麼減還是胖。每天只想宅在家，哪裡都不想去，很怕見到朋友，尤其是很久沒見的老朋友，當他們看到身材「走鐘」的我，臉上那種驚訝的表情，雖是關心，對我卻是重重的二度傷害，很難承受。怎麼辦呢？我問自己。

練習丟掉過重的包袱

不要為過去懊惱，不要在乎別人的眼光，練習把包袱丟掉，真的可以再輕鬆一點。

我在《聰明女人背小包》這本書找到答案。作者橫田真由子女士原本任職GUGGI，負責知名人士及VIP的服務，因為銷售成績耀眼三年就升為店長，這些豐富的職場經驗讓她成為日本女性職業諮詢師。橫田真由子在《聰明女人背小包》書中說：

「大包裡塞滿的是操心和義務感。」、「那些太過努力的女性，大多背著大包。」

咦！說的不就是我嗎？

「『小包』等於『你有限的人生』，裡面能裝入的東西只有一點點。一個人不可能背負所有的東西，因此，要慎重考慮帶什麼。」

那麼，究竟要帶什麼呢？

「為了認清自己『真正需要的東西，真正想做的事』，希望你可以試一下背小包。」

我的人生大部分都是為別人而活，永遠擔心沒有把別人照顧好。

大女兒推薦我讀唐朝柳宗元寫的〈蝜蝂傳〉：

蝜蝂者，善負小蟲也。行遇物，輒持取，卬其首負之。背愈重，雖困劇不止也。其背甚澀，物積因不散，卒躓仆不能起。人或憐之，為去其負。苟能行，又持取如故。又好上高，極其力不已，至墜地死。

原來我就是把自己累死的蝜蝂，既然女兒已經長大，我真的不需要整天為她們操心。人生苦短，生命可貴，不要為過去懊惱，不要在乎別人的眼光，練習把包袱丟掉，真的可以再輕鬆一點。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)