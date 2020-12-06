大陸武統台灣機率多高？海峽兩岸關係協會原副會長、國台辦前副主任王在希3點分析，民進黨現在和美國勾結，導致台海局勢生變，兩岸現在和平統一的可能性已經越來越小了。

陸媒《環球網》報導，《環球時報》5日舉辦2021年會，以「疫情下世界危局與變局」為題，邀請兩岸學者參與。王在希直言，美國企圖明顯，而民進黨又甘心充當美國棋子，導致目前台海局勢緊張，兩岸關係處於70年來最為嚴峻的時刻，和平統一的可能性在逐漸的喪失。

王在希分析兩岸局勢生變原因有三：一是台灣的政治體制幾十年來已發生深刻的變化。當時兩岸是通過國共談判來實現和平統一，但現在台灣已是政黨政治體制，一個政黨無法代表台灣人民來和大陸談統一。

王在希接著表示，第二是和平談判對象已經變了。以前蔣經國就算反共，但還是認同一個中國，但是現在執政黨為民進黨，連一個中國都不承認，怎會和大陸談統一？

「第三是台灣的社會生態環境也變了」，王在希認為，以前要是蔣經國宣布統一，台灣早就放鞭炮慶祝，可是現在只要哪個政黨要談統一，就會被扣上中共代理人的帽子，綜觀以上總總，王在希不看好兩岸局勢未來發展。

(中時新聞網)