不知道才剛加盟尼克的小瑞弗斯看到這個爆料，內心應該作何感想！根據《紐約郵報》爆料，原本七六人在今年休兵期間，很有興趣招募新任總教練瑞弗斯的兒子小瑞弗斯，卻遭瑞弗斯斷然拒絕，更誇張的是，這個爆料還是瑞弗斯親口說的。

「在我成為七六人總教練之前，小瑞弗斯是七六人相當想要爭取加盟的自由球員，他是七六人想要的後衛人選之一，」瑞弗斯表示，「但當我接手這份工作之後，我告訴七六人高層，你們不會要他的，你們有太多其他的事情需要處理。」

言下之意代表瑞弗斯自己相當擔心當年在快艇的內訌情況重演，因為小瑞弗斯從2015到2018年期間，曾跟自己父親瑞弗斯在快艇攜手合作，結果當時不斷謠傳瑞弗斯大耍總教練特權，刻意袒護自己兒子在場上出錯，甚至給他更多上場時間。

如今隨著瑞弗斯慘遭快艇開除，轉而加盟七六人成為新主帥，為了避免當年快艇狀況重演，他當然想跟恩比德、班西蒙斯等七六人年輕主力打好關係，找來自己兒子只會增添麻煩，當然跟七六人高層建議別找小瑞弗斯，也讓小瑞弗斯只能加盟尼克。

(中時 )