清水區農會清水里家政班拿下料理美食王，獲頒獎金1萬2000元。 （台中市農業局提供／陳淑娥台中傳真）

為推廣台灣國產大豆等雜糧作物及台中在地農特產品，台中市農業局輔導台中市農，5日於嘉陽高中舉辦「第一屆『烏矸仔ㄟ秘密』大純釀料理美食爭霸戰」，參賽者以台中市農會古法釀造純天然醬油為主題，搭配在地具產銷履歷等安全認證食材，製作出色香味俱全創意料理，最終由清水區農會清水里家政班拿下料理美食王，獲頒獎金1萬2000元。

農業局輔導台中市農會在嘉陽高中舉辦「第一屆大純釀料理美食爭霸戰」，各區農會田媽媽或家政班共組成12支隊伍參賽，邀請台灣菜蔬果雕達人廖清池師傅、大愛電視台常駐廚師李耀堂師傅、南開科技大學餐飲管理系教授許志滄、僑光科技大學餐飲管理系教授洪文發，以及台中區農業改良場研究員張惠真擔任評審。

台中市農會說明，此次競賽由主辦方選定指定料理「黑豆燉豬腳」，以及參賽者自選一道以國產雜糧作物為食材的創意料理，需在120分鐘內完成與擺盤展示，評分項目包括料理口感、觀感(外觀、擺盤裝飾)、料理設計創意度(料理說明、故事性)、食材選用與溯源蔬果訴求符合度(在地性、食材安全驗證)及衛生、時間掌控等，比賽聘請專業攝影紀錄，讓民眾一同見證。

料理美食爭霸戰最終由清水區農會清水里家政班勇奪第1名，成為今年度在地食材料理美食王，獲頒獎牌、獎品及獎金1萬2000元。第2名則是清水區農會武鹿里家政班及霧峰區農會舊正里家政班，獲得獎牌、獎品及獎金8000元；第3名則為龍井區農會龍崗里家政班，獲頒獎牌、獎品及獎金5000元；第4名為沙鹿區農會家政班、龍井區農會三德里家政班、東勢區農會上新家政班、台中地區農會何厝家政班(第2組)、大安區農會家政班、霧峰區農會本堂里家政班，獲頒獎牌、獎品及獎金3000元。

農業局表示，推廣國產具安全標章驗證的農產品，可減少食物碳足跡，達到「吃在地、食當季」目標；同時從廚藝技術、料理口感、創意性等面向，展現獨特的專業廚藝，讓民眾吃出健康與美味。

參賽隊伍無不卯力料理色香味俱全的美食。（台中市農業局提供／陳淑娥台中傳真）

參賽隊伍無不卯力料理色香味俱全的美食。（台中市農業局提供／陳淑娥台中傳真）

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