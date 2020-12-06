萊豬爭議持續延燒，國民黨台北市議員羅智強不滿民進黨北市立委吳思瑤力挺萊豬進口，發起罷免，網路罷免總部、臉書粉絲專頁「我＋1」，已有近6萬人按讚。對於罷免聲浪，吳思瑤強力反擊，強調自己說實話做實事，「拒絕問政零分造謠生事的選舉狂」，也向一路跟騷的政治癡漢SayNo。

羅智強11月30日宣布罷免吳思瑤網路總部成立，目標募集6萬8860個讚，如果她敢在國會投下挺萊豬的同意票，這6萬8860個讚，將會化為6萬8860張票，讓她成為第一個因為挺萊豬下台的台北市立法委員。

反萊豬「我＋1」臉書粉絲專頁，已有近6萬人按讚。（圖／摘自我＋1臉書）

截至今（6）日上午10點許，「我＋1」按讚數已來到5萬7510人。對於遭發起罷免，吳思瑤在臉書表示，近來大家關心食安問題，自己也趁校慶季節到學校做第一線調查，不少國小校長都向她保證「一律使用國產食材！」

以自己服務的台北地區，吳思瑤指出，原訂年底完成的營養午餐換約作業，可以說是100%學校都超前部署，落實完成，也收到不少校長、家長會長致謝，教育部提高各校餐食補助費，每餐提高到6元（原訂一餐補助3.5元），大大提升營養午餐的安全與品質，且不只台北，也正積極透過國教署統整各縣市各學校的換約、補助執行情形，全面盤點把關。

吳思瑤說，「這是事實，這是真相！學校營養午餐，100%國產。校園零萊豬，過去沒有現在沒有，未來更不會有！」關心教育照顧孩子，過去如此現在如此，未來也不會改變。

#說實話做實事 #我來示範指導什麼是認真問政關心教育 校慶季節，每週都好期待週末到來，到各校和孩子一起開心玩。 近來大家關心食安問題，思瑤姐姐趕快來做個第一線的調查： 今天早上到石牌國小、... 由吳思瑤發佈於 2020年12月4日 星期五

(中時新聞網)