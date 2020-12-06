網友發文怒轟民進黨。

總統蔡英文宣布將開放進口美國含有萊克多巴胺的豬肉，引發國內輿論軒然大波，就有網友回顧過去民進黨執政前執政後的發言，指出民進黨翻臉比翻書還快，換了位置就換了腦袋，就算哪天如果對岸打過來，宣稱「剩下一支掃把也要拚到底」的民進黨如果一秒投降，那他也不會太意外。

民進黨的萊豬政策如今看來勢不可擋，就算國民黨豁出去使出「內臟大戰」，也沒有打消民進黨要開放萊豬的決心；但如此堅持開放萊豬的民進黨對比起5年前尚未執政的他們，看來格外滑稽，就有網友酸爆民進黨執政前、執政後的表現，痛批這群人根本翻臉比翻書還快。

網友指出，民進黨當年堅決反對萊豬，還曾宣稱「萊豬進口日就是政府下台時」，沒想到他們立場180度大轉彎，現在正打著反對進口美豬就是反美的說法，狂轟國民黨；而過去在野的民進黨「堅守言論自由」，認為沒有人需要為自己的言論、立場道歉，但如今卻強硬關閉中天新聞台，箝制新聞自由，只要立場不同就會被打成中共同路人；曾經民進黨在剛上任時自稱是「史上最會溝通的政府」，但現在一點不一樣的聲音都不能留，連同黨立委高嘉瑜都不放過的窮追猛打。

該網友感嘆，民進黨執政前後根本就是兩個不一樣的政黨，未來如果兩岸開戰，曾說過「就算剩下一支掃把都要拚到底」的民進黨如果開戰即投降，那麼他也不會太意外。

(中時新聞網)