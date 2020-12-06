何姓男子入監服刑時，見同舍房獄友失明，竟不顧對方拒絕，強行撫摸他下體及臀部猥褻，獄友不甘受辱向管理員報告並報警，何辯稱只是「開玩笑」、「不知道他看不到」，一審判刑3年6月。何上訴高院遭駁回，高院仍依對身體障礙之人犯強制猥褻罪判刑3年6月，可上訴。

檢警調查，何男2016年7月因案入監服刑，明知同舍房1名獄友為視障者，於2017年11月間晚間，對獄友上下其手，明知獄友已用棉被蓋住全身，身體捲曲、翻動方式抗拒，且不斷說「請不要這樣」，仍強行撫摸他生殖器、臀部。事後被害人向管理員報告，管理員調閱舍房監視錄影器畫面後，報警將何男送辦。

一審審理時，被害人證稱，監所長官有跟舍友說在生活起居上要多照顧他，一開始別人會扶他，後來自己適應就會摸著牆走過去，走路方式跟別人不太一樣。管理員則稱，被害人出舍房需要輪椅，沒輪椅的話需要有人攙扶，沒人攙扶就得扶著牆壁走路，一看就知道他看不見。另獄友證稱，被害人吃飯、洗澡都要別人幫忙遞東西，平常只聽收音機不看電視，旁人也要幫他鋪棉被。

何一開始辯稱「不知道他看不到」，但之後坦承對方曾跟他說看不到，他也曾攙扶過對方2 、3次，也曾經看到被害人被其他人攙扶過，他與另名舍友摸被害人只是「開玩笑」。不過，法官依據監視器畫面，發現另名舍友只是摸被害人腳底，但何是對被害人下體及臀部下手，不採信何說詞，判刑3年6月。

何提上訴，指他是身障者，案發時已達精神耗弱程度，但高院不信，駁回上訴，何仍被判刑3年6月。

(中時 )