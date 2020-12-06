高雄市路竹區竹湖橋5日傍晚發生連環車禍，警方獲報到場處理。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市路竹區竹湖橋由東往西之機車道上5日傍晚發生13部機車的連環追撞事故，警方到場處理，兩人的手、腳擦挫傷。警方對這13名騎士做酒測，酒測值均為零。此事故後於當晚6時20分許排除，詳細肇事情形則送交通大隊分析研判。

警方初步調查，這起事故應為騎士未保持行車安全距離所致，所幸，整起車禍僅造成2人手腳擦挫傷。

湖內警分局表示，鑑於發生交通事故，輕則車損人傷，重則車毀人亡，用路人行車應隨時注意車前狀況，並保持行車安全距離，才能確保行車安全。

(中時 )