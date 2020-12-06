混血女星吳兆絃8歲與愛子組成「大小姐」出道，因課業繁忙逐漸淡出螢光幕，直到去年6月參加大陸選秀節目《明日之子3》才露臉，淘汰後再度消失1年半，日前她透過Instagram與粉絲互動，成為校園新鮮人的進況才曝光。

吳兆絃5日開放網友問問題，被問到現在讀哪間學校，她回答「文化大學國劇系」，表示本身非常喜歡國劇文化，也很愛戲服的設計與風格，而且這是外面難以學到的科目，「有機會我一定會放上我化妝的臉給大家看的！因為我超愛那種妝！」

有粉絲向她害羞表白：「前幾個禮拜在學校看到妳，本人好漂亮」及在校園中巧遇能否合照的問題，吳兆絃開心地謝謝對方的讚美，不忘吐槽自己：「但在學校很難漂亮欸，風大雨大的…。」笑說合照時希望自己有上妝。

今年19歲的吳兆絃，爆料高中時偷交男友被媽媽抓到，但她認為讓雙親知道另一半比較安全，「父母親可以告訴你一些經驗」，至於理想的男朋友條件，吳兆絃說喜歡高大有寬厚肩膀的人，「牙齒一定要整齊、白，要會懂噴香水（這是一種禮貌），衛生習慣要好，成熟穩重，懂得看場合開玩笑或嚴肅，我喜歡跟我一樣白目機車的。」以及對方要對自己人生有規畫、頭腦聰明，「我不喜歡跟笨蛋說話！」

(中時新聞網)