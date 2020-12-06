臺鐵猴硐至瑞芳段因鐵道沿線土石鬆動坍方，致雙向通行困難，公路總局啟動公路客運疏運接駁，自12月4日起至5日止總計開行3804班，總計疏運6萬3218人次，預計今日開行1972班次，提供6萬1850座位數。

公路總局針對臺北-宜蘭及臺北-花蓮間，要求轄管大都會客運、首都客運、臺北客運、葛瑪蘭客運、國光客運及統聯客運等公路客運業者增開班次，並隨時掌握客運場站現場候車情形，遇有人潮時機動加開班次疏運。

於臺鐵完成搶修前，公路總局將督導業者持續因應人潮狀況機動加班，欲前往宜蘭、花蓮旅客請民眾可至板橋、圓山、臺北、南港及市府轉運站搭乘相關路線，東部地區欲往臺北之民眾亦可從花蓮、蘇澳、羅東、宜蘭、礁溪轉運站等地搭乘國道客運。詳細乘車資訊可至公路總局網站或公路客運動態系統查詢或撥打公路總局用路人服務專線0800231035。

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