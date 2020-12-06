衛福部編列明年健保基金保險收入7223億元，但當中卻有877億是拿安全準備金的救命錢填補。立院預算中心近日提出報告指出，這是因為健保收支短絀所致。預算中心也說明，過去面臨財務缺口擴大時，曾數次調升健保費率，未來應建立收支連動機制，換言之，健保調漲恐將成真。

預算中心報告指出，健保基金在評估2021年收支狀況後，編列業務收入7362億元，業務成本及費用7375億元。業務收入中，保險收入占7223億，而保險收入中，有877億是來自收回安全準備金。

《健保法》第76條明定，為平衡保險財務，應提列安全準備金，當保險年度收支發生短絀時，由保險安全金先行填補。而保險安全金來源包括每年度健保收支結餘、健保滯納金、健康福利捐等收入。

《健保法》第26條規定，如保險安全金低於1個月之保險給付總額，將由保險人擬定調整保險給付範圍方案，並由主管機關公告。換言之，當健保財務發生嚴重狀況時，依法將啟動保費調整。

預算中心報告指出，蔡政府上台後，健保安全準備金餘額從2016年底的2474億，一直到2019年底的1767億，逐年減少了707億。而健保基金預計明年收支將短絀877億，因此將挪用安全準備金填補，預計到2021年底，安全準備金餘額恐只剩214億。

預算中心報告說明，自1995年健保開辦以來，安全準備金曾在2002年僅剩86億，2009甚至出現短絀582億的情形。也因此在2002年健保費率從4.25％調至4.55％，2009年再調至5.17％。而2013年起實施的2代健保，擴大費基收繳補充保費，及政府總負擔比率提高等財務挹注，改善了財務狀況。預算中心報告建議，為因應未來財務缺口，衛福部應研謀對策，確保健保永續經營。

(中時 )