NBA勞資協議在2017年加入的「超級合約條款(Supermax Rule)」成效頗受質疑，正式名稱為「指定資深球員條款(Designated Veteran Player Extension)」，也被稱為「杜蘭特條款(Kevin Durant Rule)」。2016年雷霆留不住杜蘭特而讓他跑到勇士隊，因而催生這項條款。

近年的聯盟深受超級合約條款影響，而這個政策實行僅兩年多之後，一些籃球作家撰文批評，《運動畫刊》更直言這是「嚴重的失敗」。

超級合約條款給予球星母隊一點優惠，他們可以拿出5年35%團薪留人，其他球隊只能出到4年30%團薪。初衷是希望小市場球隊不會被豪門輕易砸錢搶走招牌明星，結果球團老闆不是這麼想的。符合超級合約資格的考辛斯(DeMarcus Cousins)、巴特勒(Jimmy Butler)、肯巴沃克(Kemba Walker)都被母隊賣掉，因為老闆認為他們不值得。

對於柯瑞(Stephen Curry)、哈登(James Harden)、沃爾(John Wall)這些當初本來就沒打算轉隊的球星，這個條款等於是他們薪資天花板。對於母隊想留的人例如保羅喬治(Paul George)，以及不願轉隊的克雷湯普生(Klay Thompson)偏偏不符超級合約條件。對於考慮轉隊的球星例如杜蘭特、戴維斯(Anthony Davis)，這個條款根本也沒作用。想留隊的還是會留，想跑的也是跑得一個不剩。

移轉到大城市、爭奪總冠軍所獲得的代言費更多，而且沒有天花板。杜蘭特減薪轉投勇士得到的回報是超級合約也比不上的，他目前在NBA的收入僅次於詹姆斯(LeBron James)。90年代的球星會抱怨薪資太低而出走，這個年代高薪對於球星的誘惑力遠不如上個世紀了，只能期待2024年勞資重新談判能有更好的方案。

(中時新聞網)