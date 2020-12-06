陳如萍「色彩．遊」手織創作，玩出色彩新高度。（裕珍馨文化基金會提供／陳淑娥台中傳真）

染織纖維藝術家陳如萍在歲末年終之際，於台中裕珍馨大甲三寶文化館展出「色彩．遊－陳如萍手織創作展」，33組件精緻絕美、色彩繽紛手織作品，將讓民眾大飽眼福，即日起至明年1月17日，歡迎有興趣朋友把握時間前往觀賞！

裕珍馨文化基金會表示，十幾年前陳如萍為了一本當時台中縣立文化中心所出版植物染色專書，踏進了位於中心內「編織工藝館」，從此與「編織」結下不解之緣，最初從染色開始入門，興趣加上天份，讓她陸續又涉獵編、結、染、織、繡，編織的世界成為她人生最強的精神支柱，也陪她度過很多人生的坎。

陳如萍十幾年來全心投入、不斷精進研究，充分利用文化中心豐富的資源及國內外交流活動學習的經驗，2005年首次在文化中心第8屆編織工藝獎中嶄露頭角，第一次參賽就拿下生活產品設計類第3名、生活美學獎暨紀念品設計獎，大放異彩。之後在每一屆編織工藝獎中都有亮眼的成績，獲獎無數，她的努力獲得無上的肯定及讚嘆，也因此成為編織專業創作者及專任講師。

此次展出33組件手織作品，以西方ECHO WEAVE、NETWORK WEAVE、 DOUBLE WEAVE等各式織法，利用顏色錯覺及混搭，只須少數色彩就能織出幾十種甚至近百種色彩的效果，其中「我的QR CODE」用手機掃瞄織布就能進入陳如萍的臉書、變臉的「夢露」讓人莞爾一笑，「青春印記」是她的青春少女時代，她感慨的說真是「回不去了！」，用織品記錄自己的青春也讓人驚豔。

裕珍馨文化基金會董事長陳裕濱表示，三寶文化館自2006開館以來第一次展出編織作品，尤其2020對全人類而言都是個鬱悶的年份，疫情肆虐、人心不安、社會氛圍擾攘慌亂，很多時間人們都被迫隔離在室內，它阻礙了人們的思緒，降低天馬行空的想像力。

陳裕濱說，此次看到陳如萍老師的「色彩．遊」，玩出色彩新高度，以不同的色線組合，搭配各式的組織規劃，形成不同層次的線條、圖形，藉由這些多彩多姿千變萬化的織品，得以讓人悠遊於繽紛色彩之間，不僅心情變美麗，也一掃心中因疫情而帶來的陰霾。

陳如萍「色彩．遊」手織創作，玩出色彩新高度。（裕珍馨文化基金會提供／陳淑娥台中傳真）

(中時 )