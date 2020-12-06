奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！星座運勢老師奧斯分享12/7～12/13星座運勢，獅子座事業運最旺，天蠍座愛情運最旺，處女座金錢運最旺；另外金牛座事業運需要留意，天秤座愛情運需要留意，雙子座金錢運需要留意。

▍牡羊座

整體運勢★★★

牡羊朋友無謂的煩惱增添了許多，而且都不是容易解決的問題，這樣的狀況也讓自己在下周顯得煩躁許多，情緒起伏當然也將勢必存在，要多注意囉！

▍金牛座

整體運勢★★

金牛朋友則顯得束縛許多，許多事做起來不是那麼得心應手，而這樣的感覺有一部分是自己導致的，過往許多失敗的經驗在下周重新浮現束縛了自己，感覺綁手綁腳的！

▍雙子座

整體運勢★★

雙子的朋友，工作上及生活中瑣碎的事情開始多了起來，讓你下周感到不小的煩躁與厭倦，另外因為這樣的狀況也導致一些煩人問題的產生！

▍巨蟹座

整體運勢★★★★

過往的努力在下周也開始逐漸獲得回報，讓巨蟹朋友對於現在的生活感到滿意許多，只是若過去挺偷懶的朋友，下周收穫程度可就差強人意囉！

▍獅子座

整體運勢★★★★

獅子朋友自信心的向上提昇，讓你下禮拜在處理事情上變得更加順利，但是還是不免俗的提醒一下，多加注意自己的能力範圍，別讓自己累過頭唷！

▍處女座

整體運勢★★★

處女朋友下周顯得消極許多，在面對長久以來熟悉的事物或是工作，也較提不起勁，面對事情不再那麼的專注，而耽誤了該做的事喔！

▍天秤座

整體運勢★★★

天秤朋友下周將是怠惰的一周，面對事情都提不起動力來處理，思緒上的停擺也讓你在面對事情時感到些微的無力感喔！

▍天蠍座

整體運勢★★★

不甘受到束縛的感覺，讓天蠍朋友下周的生活多了點不平靜，往好處想，是因為自己的企圖心一直都不算太低，因此造就下周汲汲營營的生活！

▍射手座

整體運勢★★★★

射手朋友對生活的滿意度將提昇許多，過往的努力在下周開始得到回報，而這樣的狀況也讓自己開始停下忙碌的許久的腳步，讓生活感到充分的休息。

▍魔羯座

整體運勢★★★★

過往的忙碌與奔波在下周終於呈現休息的狀態了，這也讓魔羯朋友一直以來的緊繃在下周終於可以稍稍喘息一下，奧斯建議可以放鬆的時候就好好休息囉！

▍水瓶座

整體運勢★★★

水瓶朋友的行動力及熱情下降多，面對周遭的人事物都提不起什麼熱情，對於自己的目標也感到懷疑許多，有不少問題產生也讓你覺得灰心許多喔！

▍雙魚座

整體運勢★★★

大環境的不穩定，讓雙魚的朋友下周感到不安及惶恐，面對這樣的環境讓心中感到蠢蠢欲動，無法好好維持平靜的心情。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時新聞網)