加強北返疏運 高鐵左營發車今晚加開1班 10:482020/12/06 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高鐵晚間加開1北上列車。（高鐵提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣高鐵公司今(6)日晚間，將自左營站加開1班次北上各站停靠之全車自由座列車，商務車廂除外，加強服務旅客週末北上之旅運需求。 加班車資訊如下： 12／6（日） 北上8862車次19：10自左營站發車，21：35抵達南港站。 台鐵猴硐走山中斷 北宜花客運加開393班「隨時可上車」 台鐵又出狀況 花蓮電車線垂落 (中時 ) #左營 #發車 #高鐵 #加班車 #自由座 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 瑞芳猴硐山崩斷鐵路 台鐵今明2天停駛資訊看這裡 16:502020/12/05 生活 離島物資吃緊 東縣協調軍方疏運 04:102020/12/05 地方新聞 瑞芳-猴硐恐要修4天 客運加開班次疏運往返台北宜蘭旅客 12:162020/12/05 生活 元旦享優惠 北花客運來回400元 04:102020/12/05 地方新聞 客運載客破紀錄 蘇花改恐塞爆 04:102020/12/05 焦點要聞 北宜花客運滿滿滿 1天載5萬多人 04:102020/12/06 焦點要聞 猴硐瑞芳段僅C級 昨改列A級納告警系統 17處危險邊坡 出事路段不在列 04:102020/12/05 焦點要聞 退房電話打到爆 馬拉松千人缺席 04:102020/12/06 焦點要聞 生活熱門新聞 28歲女打賽諾菲過世 夫悲慟：今年是我最痛心的一年 - 生活 每次解鎖都要610！上月才花10萬買GOGORO 她怒：狗粉變狗黑 - 生活 疫情爆炸 今狂增22例境外移入 累計確診破700大關 - 生活 台鐵英雄是他！猴硐山崩前7公尺外一瞥 驚覺不妙救全車400人 - 生活 正妹遊南投大秀「超胸車頭燈」 辣照誘3萬人噴鼻血 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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