陽光基金會中區服務中心服務四年的國一新生小辰，今年以其克服大面積燒傷與先天性心臟病的身體阻礙，小小年紀投入公益服務、熱心助人的優秀事蹟，獲陽光基金會首屆金楷模獎項肯定。

小辰國小時因火災意外造成全身52％面積燒傷，母親與弟弟在意外中不幸離世，年幼的她強忍悲痛認真復健，堅強選擇化悲傷為力量，不僅在中區中心復健期間主動關懷其他小傷友，也把自己傷後的故事製成繪本，編出有影響力的生命教材，期望鼓勵需要幫助的人，中心社工認為她是重建中心的模範生。

陽光基金會執行長舒靜嫻指出，陽光基金會中區服務中心30年來提供苗栗、台中、彰化、南投4縣市燒傷與顏損者生理、心理與社會重建服務，為鼓勵陽光學子努力向學，陽光特設立獎助學金，今年更增設「金楷模」獎項，肯定不畏逆境、跨越障礙、以正向態度面對生命考驗的陽光學子，期望傳達生命不受限的精神。

陽光基金會中區服務中心主任劉淑翎表示，燒傷、顏損的孩子因外觀與生理的限制，比一般孩子更容易在求學過程中遭遇挫折，為了鼓勵陽光學子努力向學，基金會設立獎助學金，多年來持續在陽光學子求學之路上溫暖支持，並肯定他們為自己所做的努力。活動經費籌措不易，非常感謝來自社會大眾與愛心企業支持陽光基金會，一起為陽光學子持續在自我實現中加油打氣。

歷時2年艱辛復健過程，小辰於國小復學後積極參與學校活動，課餘時間並關懷社區長者，其國小輔導主任吳麗蘭盛讚她「逆水向上游」，做最勇敢的魚為校爭光、無時無刻行善。

堅強的意志力影響周遭的師、生們」，甫升上國一的小辰表示，「現在是國一新鮮人的我過著和以前不一樣的生活，在學校努力學習，努力地展現自己的才華，目前擔任二個科目的小老師喔！」一路走來小辰感恩家人與各界的協助。

在得知獲得陽光「金楷模獎」後，小辰開心表示「獎金可以幫助家裡。」將難得的獎金與殊榮回饋給苦心照顧她的阿公阿嬤和爸爸，未來小辰立志為他人付出，將社會大眾給予她的愛傳遞下去。

舒靜嫻指出，陽光中區服務中心提供中部地區苗中彰投4縣市燒傷及顏損朋友生心理與社會重建服務，以社工、復健、心理、社教等專業團隊，協助改善燒傷、顏損者生心理功能、增進社會參與、提升生活品質。

2015底成立中部地區唯一的「燒燙傷重建中心」，提供燒傷、顏損者可聚集復健的定點服務；近年來推動「臉部平權」，期望無論顏面外觀如何，每個人都被尊重及公平對待，與認同陽光理念的支持者攜手協力，促進尊重多元、友善平權的社會。

(中時 )