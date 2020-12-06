交通部長林佳龍6日到場現勘。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

台鐵瑞芳至猴硐段持續搶救中，交通部長林佳龍坦言，救援困難要延後一周通車，未來是否影響運輸，他強調，目前情況平順，已增加瑞芳-猴硐公車接駁量，國道客運也大量增班，10分鐘出一班車，維持疏運，此外，邊坡列入唯一A級邊坡，還有17個B級邊坡，未來會優先處理。

林佳龍表示，現階段總計約1萬立方公尺土石需清理，但因邊坡土石鬆軟，具危險性，若以最快速度還要3至4天才能清除完畢，今天預計能清理2千立方公尺土石，爾後還需要鋪設鋼軌、電力設備等，初步評估還要一周，才能真正恢復通車，未來天候如果持續不佳，工程還會再延後。

因天候影響工程延宕，交通運輸是否會受到影響，林佳龍說，在事發第一時間已展開緊急輸運，這2天輸運量近5萬多人，其中包括增加瑞芳-猴硐公車接駁量，乘客能在10至20分鐘搭到接駁車，國道客運也大量增班，每10分鐘出一班車；國道5號交通狀況也良好，目前輸運情況平順。

此外，這次邊坡坍塌相當嚴重，林佳龍指出，目前已列入唯一A級邊坡，還有17個B級邊坡，交通部在台鐵行車安全改善10年計畫裡，已編列10億元預算，未來會優先處理，並研議施作方針。

(中時 )