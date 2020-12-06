「電眼女神」安以軒2017年正式死會，甜嫁身家百億的澳門德晉集團CEO陳榮煉，婚後積極做人，花了2年才盼到寶貝兒子「66」出生，沒想到就此子女運大開，今年10月底生下女兒「娃寶」，如今做完月子出關，先跟閨密們聚一波，一臉素淨的模樣被拍下，難得看見女神「幸福肥」。

安以軒今年9月過40歲生日時，才宣布了自己懷上第二胎，現在是「一家四口」，隨後貼出孕婦寫真，原來已經懷胎9個月，趕在臨盆前夕拍下美照，坦言沒想到這麼快會有第二胎，很感謝並珍惜老天給她「1+1」兒女雙全，但也說生完這胎，就會「封肚」。

安以軒出月子參加邀閨密聚會，關穎曝光她近況，素顏但氣色很好，還有小雙下巴。(取材自關穎IG)

隨後10月底，安以軒在社群平台po文，宣布已順利生下寶貝女兒，曬出老公陳榮煉一手抱一個的溫馨短片，笑稱自己吃醋，「生完二寶的麻麻才發現…小叮當先生已經沒有手抱麻麻了」，還說只能對女兒「娃寶」認輸，因為「大家都說妳比我好看」。

最近安以軒坐月子期滿，恢復自由之身，閨密很快安排了聚會，歡迎她「回歸」，昨(12/5)關穎在IG貼出數張同框照，表示：「恭喜軒出關」，照片中單獨赴約的安以軒穿著輕鬆的灰色帽T配黑色漁夫帽，剛出月子的她甚至直接素顏，但臉色紅潤、肌膚細緻，反倒回春有些少女氣息，而其中一張跟關穎的拍照，難得見到安以軒有小小的雙下巴，足見月子期間受到很好的照顧，有點「幸福肥」。

(中時新聞網)