屏東縣青創聚落5年前啟用，目前有17家廠商進駐，有不少特色產業及商品。「伊斯坦堡市集」販售土耳其手工藝品，充滿異國風情有穩定客群。

屏東青創聚落5年前啟用，五彩繽紛的貨櫃屋成為屏東市著名景點，不過近年來人氣逐漸下滑。今年9月大仁科技大學承接青創的經營管理，導入一對一的業師制，輔導並幫助解決各項問題，幾個月來廠商都覺得受益良多，業績也有提升。

縣府打造的屏東青創聚落以便宜租金讓創業青年進駐，孵育自我品牌實現夢想。縣府雖有輔導，卻因人力有限，廠商遇到問題不一定獲得完善解決；加上時間久了新鮮感消失，來逛民眾減少，業績普遍下滑。

縣府因此委託大仁科大經營，除了增設「共同工作空間」，讓進駐青年可共享資源及交流經驗，更導入業師輔導機制，由大仁科大老師進行一對一輔導，協助經營評估，並提供行銷、法務、貸款、專利申請等會遇到的問題。

青創聚落專案經理蘇鈺閔說，青創聚落並非「營業空間」，而是「孵化空間」，進駐青年最多待3年，期間學習創立品牌、行銷管理等，或到外設專櫃、開分店。3年到後，也能到縣府提供的職人町、勝利星村等營業空間，繼續實現夢想。

今年從越南返台，與先生一起開發寵物食品的曾筱茜說，對創業新鮮人來說，有業師指導與媒合，學習行銷管理的知識及技巧很有幫助。因熱愛釣魚轉行做手工浮標的劉慶鴻說，青創提供個很棒的工作室，加上有業師輔導有助行銷，業績成長了3成。

與土耳其男友一起開設藝品店「伊斯坦堡市集」的陳品臻，已在青創3年，是孵育成功的個案之一。這段期間她陸續在日月潭及高雄開分店，3年屆滿後將轉至勝利星村繼續圓夢。她說，有了業師輔導，對經營的細節更能掌握，很有幫助。

屏東縣青創聚落5年前啟用，目前有17家廠商進駐，有不少特色產業及商品。「貳刀」老闆劉慶鴻製作手工浮標，受釣客歡迎。（潘建志攝）

屏東縣青創聚落5年前啟用，目前有17家廠商進駐，有不少特色產業及商品。「嚼嚼寵食」開發寵物愛吃的營養肉乾。（潘建志攝）

(中時 )