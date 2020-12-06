法國民眾抗議新通過的「整體安全法」爆發全國示威，其中首都巴黎場面火爆，連兩個週末出現警民衝突，車輛遭縱火，商家窗戶被砸碎。內政部表示，全國共64人被捕，8員警受傷。

法新社記者表示，數千名示威者朝著巴黎市中心共和國廣場（Place de la Republique）前進，超級市場、房屋仲介公司以及銀行的窗戶都被砸碎，甘必大大街（Avenue Gambetta）也有數輛汽車遭縱火焚燒。

上週末的衝突場景又再重演，示威民眾朝員警丟擲物體，遭到警方以催淚瓦斯回擊，一些民眾還施放煙霧彈和鞭炮，高喊著「大家都恨警察」等口號。

內政部長達馬南（Gerald Darmanin）在推特上表示，巴黎警方遭遇到「非常暴力的人士」，「這群暴徒正在瓦解這個國家」。他說，全國共有64人被捕，另有8名員警受傷。

包括馬賽（Marseille）、里昂（Lyon）、里爾（Lille）今天都出現抗議活動。每週舉行的全國性示威漸漸變成總統馬克宏（Emmanuel Macron）政府的頭痛事件，上月一名非裔音樂製作人遭毆打之後，緊張情緒更形升高。

但今天示威人數不到先前的一半，內政部表示，今天全國共計52350人上街，一個星期前則有多達13萬3000人。內政部還說，上週巴黎有4萬6000人抗議，今天只有約5000人。

2018至2019年抗議法國缺乏公平正義的所謂的「黃背心」運動成員，也積極參與最近這些示威。

法國飽受爭議的「整體安全法」草案11月20日國民議會一讀通過，其中尤以第24條最受批評。法條主要內容是懲戒民眾「惡意散布軍、警、憲行動中，帶有面部或其他可辨識特徵，且目的明顯是要損害執法人員人身安全或精神狀態的畫面」。涉事者將面臨一年監禁和4.5萬歐元罰款。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思(示其)）1091206

(中央社)