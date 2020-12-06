政府明年將開放含有萊克多巴胺美豬進口，國人食安引發疑慮，爭議持續延燒。對此，前立委孫大千批蘇貞昌，成為民進黨內的「幹話王」，且進口萊豬根本是賠本生意，並沒有為台灣交換到任何利益。

萊豬叩關倒數，對於台灣是否交換到好處，行政院長蘇貞昌日前在立院答詢時表示，進口美豬是向國際證明願意往來，並依國際標準照顧國人健康，也是大步踏出去貿易。

對此，孫大千在臉書表示，「蘇貞昌是想要成為民進黨內的幹話王嗎？」進口萊豬，犧牲台灣人民的健康安全，如果不能為台灣交換到任何利益，是什麼樣的政府，會蠢到做這種賠本生意呢？

開放萊豬，孫大千指出，最大的受惠國就是美國，跟國際社會又有什麼關係呢？蘇貞昌為什麼要把其他國家扯進來模糊焦點呢？沒有開放萊豬，台灣一樣可以創造傲人的經濟成果，連蔡英文都說，現在是台灣20年來經濟最好的時刻，難道台灣過去都沒有「大步踏出去做貿易」嗎？

孫大千也提出質疑，是真的沒有交換？還是存在著「不能說出口的交換」？開放萊豬，也許沒有為台灣人民交換到任何利益，會不會只是為民進黨交換到了政治利益呢？而蘇貞昌真的認為「天可欺，民也可欺」嗎？

(中時新聞網)