屏東縣社區營造計畫，49個社區從不同領域，發展各自的社區特色。鹽埔生活文化促進會推廣藝陣文化並創作宋江陣手捏小偶。（屏縣文化處提供／潘建志屏東傳真）

屏東縣文化部社區營造計畫，今年參加的社區及團體共有49個營造行動提案，5日舉辦成果交流工作坊，展現出文化保存、人才培力、青銀共創、文化導覽等不同領域，讓人看見社區在地的草根力量，也為社區帶來不同的新樣貌。

縣府文化處表示，對社區、部落來說，社造可以凝聚社區意識，也能保留傳統技能。像來義鄉文樂社區利用課程認識部落植物，學習並保留原住民傳統醫療保健知識；高見社區則透過古謠傳唱與織布工藝培力課程，傳承部落文化記憶。

鹽埔鄉生活文化促進會結合永隆社區，把宋江藝陣變成社區劇場，並以繪本及文字紀錄保存藝陣傳統，還製作36個宋江陣人物小偶，與「箱子兒童劇團」合作到國小說演故事。

彭厝社區分享耆老張明治的人物採訪記錄，蒐集其創作的俚語、燈謎等手稿，藉由鄉土課程學習，並透過猜燈謎活動認識老一輩的文化。九如鄉玉水社區聯合大坵社區，帶惠農國小小朋友以社區故事為藍本推出社區繪本、桌遊、特色摺頁。

獅子鄉公所以復振南排灣「大龜文」文化為目標，出版「大龜文社區誌」，包括在丹路、新路社區設立族語學堂，建立部落在地知識庫。其中丹路更以部落資源調查編的戲劇《青年Ibis的台灣之旅》，讓居民了解過去部落的歷程。

(中時 )