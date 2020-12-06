台灣學校每學期18周，世界最長，台大、台師大及台科大等台大系統3校，研擬109學年下學期試行調整上課周數，改為「16周實體教學＋2周彈性教學」，若成效良好，考慮從110學年起全面實施。長期來說，三校希望每學期實際只有16周，然後讓暑假成為「第三學期」。

台大、台師大、台科大日前開會討論調整學期上課周數的議題，最後達成共識，下學期試辦「16＋2周」學期方案，前16周實體教學、後2周彈性教學，三校同步，讓學生可跨校修課。

台科大副校長莊榮輝表示，之前疫情期間，台大、台科大及台師大等三校部分老師，實際上一學期已進行「16＋2周」的教學，其中16周是實體教學、另2周是線上教學，這樣施行下來，效果還算OK。

莊榮輝說，台灣的大學一學期18周，是世界最長，但不見得有效。有些學生上到期中時，已開始沒力氣，與其這樣混，不如師生一起緊張起來，在16周內將所有課程上完，聖誕前結束上學期，也讓一些外籍老師可以返回母國過聖誕節。

「我們希望以後每學期真的只有16周，然後讓暑假變成第三學期。」莊榮輝說，將採漸進方式縮短學期周數，先推動「16＋2周」，之後真的每學期只剩16周，然後讓暑假時間變長，可以發展成「第三學期」。

莊榮輝表示，若暑假變成第三學期，大學可以充分利用這段時間做很多事，譬如有些通識課就可以在暑假辦理，或是一些要進行長期實驗的課，也可避免因為暑假放假而中斷。

台大、台師大及台科大等三校雖然擬在109學年下學期試辦一學期「16＋2周」，但在現在這個時代，不見得是校方說了算，也還要考慮學生意見。三校近期將舉行說明會，蒐集師生意見，待各自完成校內溝通後，三校才會一併調整行事曆。

(中時 )