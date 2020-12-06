1名30多歲的越南籍女性移工，2日從雇主家逃逸，足跡出現北市、桃園，移民署已於6日凌晨在北市萬華區找到人，目前人在移民署，而市長柯文哲5日深夜剛好出席萬華青山王祭，恐有防疫破口。柯6日表示，北市有3層防疫戰略，第1層是針對防疫旅館、日租套房去用居家檢疫堵住，第2層檢疫調查、迅速找人，第3層是社區嚴格管制。

針對昨夜在青山王祭上香時沒戴口罩，柯僅說「怎麼會這麼多鯊魚（媒體）？」對於萬華是否有防疫破口，柯說，除吃飯外，其他時間都要戴口罩，北市有3層防疫戰略，第1層是針對防疫旅館、日租套房去用居家檢疫堵住。

柯說，第2層是萬一1、2個逃出來，民政、環保、衛生局會進行檢疫調查，很迅速找到人，然後撲滅，若還不行，最後1層就是大規模社區防治；他在內部討論很多遍，若要嚴格防止大型活動，那好不容易維持的正GDP（國內生產總值）會受影響。

柯說，當第1、2層都有擋住，卻還有問題的話，再對社區性，就是啟動不准聚餐，這3個防疫戰略盡量減少社會衝擊；5日是啟動第2層，1、2個跑出來就迅速找到，然後封住，若做得到，就不見得要對民生造成太大影響的嚴格限制，戰略思維上是這樣，重申「前面2層能有效擋住，真的不行才進行第3層嚴格社區管制」。

至於會不會去看出包的台中捷運，柯僅說「今天沒有排堵麥克風。」對於萊豬爭議後，又出現核食問題，中央政府是否該用行政命令方式對進口把關，但地方政府可能又發生不知怎處理的尷尬情形？柯只說「另外找時間再說。」

(中時 )