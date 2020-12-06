很多人的青春裡都住了「追星」二字，不管是在鉛筆盒寫上喜愛藝人的名字、或是蒐集藝人周邊商品等，有些人從學生時期一直追到出社會工作，仍是特定小粉絲，從低調關注動態、到狂熱跟追行程，各種類型都有，而當藝人自己遇到心儀的明星，是否也會秒變身成小粉絲？本集《同學來了》邀請郭靜到節目中，與大家暢談各種追星事。

「追星」這事不分年紀，納豆在節目裡聊到，其實喜歡他的粉絲，有從國中就喜歡他，直到結婚生小孩還是一樣，對於前陣子電影上映時，有粉絲自製手拿板入場觀影上了新聞，納豆是既激動又感動：「我們終於有小板板了！」一旁的阿Ken突然爆料：「我的一個粉絲喜歡我喜歡到創立粉絲團的帳號，很想跟我接近，接近不到我就跑去接近納豆，結果就跟納豆在一起了！」安心亞一聽很吃驚地對納豆喊：「你跟你的粉絲在一起？！」納豆急忙回應：「是阿Ken的粉絲！是依依啦！我現在的女朋友依依啦！」一番解釋安心亞才恍然大悟，原來納豆女朋友依依最早以前曾經是「阿Ken粉絲團」的副團長，阿Ken也立刻酸補：「如果沒有粉絲的支持，還幫他繡內褲，納豆怎麼可能得金馬獎呢？」搞得納豆只好害羞又靦腆地承認：「太重要了！」隔空示愛的甜蜜氛圍，螢幕上也能夠充分感受到。

同為藝人的郭靜則在節目中表示，她自己算是默默型的粉絲，前陣子她喜愛的韓星來台灣，為了能親眼目睹喜愛的藝人，她把自己包得跟粽子一樣偷偷地衝往粉絲見面會，被問到怎麼沒被認出來？郭靜笑稱：「因為我包得超緊，就剩下兩個眼睛的那樣！」接著她仔細描述「他不只是長的高、帥，當時在看他的劇，劇情中從口袋掏出一顆心時，我就覺得那顆心是給我的吧！」納豆盯著她嘖嘖稱奇：「郭靜眼睛真的是充滿愛耶！」而安心亞也大方分享自己很愛的韓星，並宣告「如果他下次有來台灣，我就要申請去當記者的小助理！」讓大家驚訝不已，原來女神遇到喜歡的藝人也是秒變小粉絲。

最後女神安心亞也趁機會感謝自己的粉絲，當她代言公益活動時，粉絲們都會團結起來支持，「最難忘的是有一年生日禮物，正是自己的粉絲為了公益而主動捐款！」安心亞現在回憶起當時，仍然感動得險些落淚。更多精彩內容都在週一至週五晚間九點中天綜合台《同學來了》。

(中時新聞網)