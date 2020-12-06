才剛抵達華盛頓準備投入巫師團隊訓練的「忍者龜」韋斯布魯克，6日接受視訊訪問，透露自己為何從原本0號改穿4號球衣主因，更稱讚自己新隊友畢爾是「沉默殺手」，能跟昔日雷霆恩師布魯克斯在巫師重新聯手，也讓他感到相當興奮。
「其實我也可以繼續選擇0號，但我更希望可以重新穿回4號球衣，」高中時期都穿4號，且在2008年第4順位被選上的韋斯布魯克表示，「會在雷霆與火箭穿0號，都因當時4號有人穿了，4號一直是我最愛的號碼，代表我為家人打球。」
接著韋斯布魯克拚命討好自己新隊友畢爾，畢竟新球季的巫師後場將靠兩人撐起，「我一直都是畢爾的球迷，他是一個沉默殺手，也真的很有天賦，上季他已經用了自己表現證明了一切，很高興有機會能跟他搭檔，我會盡全力幫助他。」
能跟布魯克斯重新聯手，也讓韋斯布魯克感到興奮，「我跟他始終保持聯繫，他是我最信任的人之一，他總會待在球員身邊，也可跟他聊任何事，我很感激他。」布魯克斯則開玩笑回應，「韋少今年練球一直打斷我，因為他說這些訓練內容很熟悉。」
(中時 )
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