◎金崙大道耶誕燈海 美翻台東

因應聖誕節將至，台東太麻里鄉公所在金崙火車站前特地布置一條近200米的「燈海大道」，日前首次點燈，立即吸引許多在地鄉民及遊客打卡朝聖，被遊客譽為最美燈海隧道。在地居民說，回到部落6年，第1次看到這幅美景！

◎2021賞日出 太平山6美景任你選

為迎接2021年第一道曙光，林務局羅東林區管理處轄管及經營的太平山國家森林遊樂區，自2015年起，每年元旦提早在凌晨3時開園，並贈送入園遊客每人1張的紀念編號書籤，今年羅東林管處特別推薦翠峰湖環山步道等6處日出景點，邀請遊客到太平山一遊。

◎雷射光雕秀2部曲 奇幻登場

新北市歡樂耶誕城粗估已吸引上百萬人次前來朝聖，市府1日推出第二支全新風格的「奇幻篇」雷射光雕秀，結合《木偶奇遇記》、《愛麗絲夢遊仙境》、《小飛俠》、《小飛象》等經典故事與音樂，將與第一支「公主篇」輪播，盼吸引更多人潮。

◎雙舞台吸睛 高雄跨年嗨翻大港橋

2020還剩1個月，繼宣布跨年主視覺「跨百光年」後，高雄市政府2日再公布演出名單，包括滅火器樂團、Tizzy Bac樂團、茄子蛋樂團等21組卡司，涵蓋金曲、金音獎座共28座，準備嗨翻橫跨大港橋的雙舞台。

◎后里季節限定 落羽松美景到明年

台中后里泰安國小旁占地8分地的落羽林，每年總吸引大批遊客造訪，今年搬進偉士牌、三輪車等，打造復古風落羽松林；當松林倒映在水中，更顯得如詩如畫。業者表示，今年受氣候影響，落羽松較晚變色，目前逐漸由綠轉黃，預計可欣賞至明年3月。

◎阿里山賞楓全攻略 達人報你知

天氣轉涼，阿里山的楓葉也逐漸轉紅，除慈雲寺的銀杏仍黃澄澄外，阿里山國家森林遊樂區內的紅榨楓及阿里山公路到自忠、塔塔加的三角楓都陸續變色，臉書粉專《漫步在雲端的阿里山》版主黃源明密集更新楓葉狀況，讓想賞楓的民眾不要跑錯地方。

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(中時新聞網)