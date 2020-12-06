一名男子透過朋友介紹認識女友，兩人第一次見面就天雷勾動地火，後來男子覺得女友越看越眼熟，才發現竟然是朋友的老婆，讓他當場崩潰。

綜合大陸媒體報導，這名男性工程師因年過30仍沒有對象，因此透過朋友牽線，介紹朋友老婆的女同事給他認識。兩人認識後互動頻繁，一個多月後相約見面，沒想到第一次見面就上了床，但因為燈光昏暗，沒有看清楚對方長相。

兩人正式交往後男子開始送禮物，還給了對方支付寶帳號，半年內就花了12萬元人民幣，約新台幣51萬元。兩人感情瞬間升溫，男子帶女友回家見父母時，突然發覺女友怎麼長得很像朋友的老婆，女友只淡淡回應，她與女同事在公司裡被稱為姐妹花敷衍帶過。

不過，女友不斷迴避提親話題，最後男子試探性地提出分手，沒想到對方竟直接同意，還搞失聯，男子後來拿女友與朋友老婆的照片一比對，才發現根本就是同一個人。事後女子坦承，原本是真的想介紹同事，但被女方拒絕，加上她當時剛好又發現丈夫出軌的證據，為了報復對方，才決定與丈夫的好兄弟上床。

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(中時新聞網)