露天音樂台人氣爆棚。（李怡芸攝）

台北士林官邸菊展，今年已邁入第19年，今年除了以「藝菊童遊」為主題，打造出布丁狗等13個童趣場景，5日下午更於露天音樂台舉辦「飄香的秋菊」音樂會，由聲樂家簡文秀攜手華姵、孫維廷、陳明虔、凃佩岑等同台演出，在涼風細雨中仍有爆棚人潮欣賞演出，輝映菊展而以音樂帶給人們感動。

5日下午天氣放晴，不少民眾扶老攜幼到士林官邸的菊展，甫獲第19屆金舵獎卓著貢獻獎的聲樂家簡文秀領銜，現場先是高歌了難度甚高的《心影》，又應景地大心月月中來《啊！聖善夜》等曲目。長笛與薩克斯風演奏者華姵、孫維廷則聯袂帶來《我的心裡只有你沒有他》、《查爾達斯舞曲》和電影《獅子王》主題曲《Can You Feel The Love Tonight》，以及《你是我的眼》。

聲樂家陳明虔則帶來知名歌劇《杜蘭朵》中的詠嘆調《公主徹夜未眠》，以及《空笑夢》並與簡文秀合作演唱《You Raise Me Up》及《四季謠》。最後在全體觀眾與演出者共同歡唱《一剪梅》與《恰似你的溫柔》中為音樂會畫下句點。

簡文秀強調，此次音樂會希望與現場觀眾同樂，因此古典與流行兼具，也希望讓一些年輕音樂家被看到，呼應著盛開且打造出童趣場景的菊展，希望帶給人們感動與歡喜。

(旺報 )